سفير فلسطين في الأمم المتحدة يطالب بمحاسبة مرتكبي الهجمات الإسرائيلية على غزة

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن تحمل مجلس الأمن لمسئولياته، أمس الثلاثاء، كان سيمنع الهجوم على مستشفى المعمداني في غزة.

وأضاف في كلمة من مقر الأمم المتحدة بنيويورك، صباح الأربعاء: «لو تحمل مجلس الأمن مسئوليته أمس، لكان الضحايا معنا اليوم، وليسوا أشلاء مقطعة، أو وقعت تلك الجريمة النكراء».

واستطرد: «ندين ونطالب بوقف العدوان فورًا، وبطبيعة الحال تنفيذ بقية مطالبنا المرتبطة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المستشفيات، وكل مقومات الحياة لقطاع غزة، ووقف الترحيل القسري لمئات الآلاف وربما الملايين».

وناشد «محاسبة وملاحقة المجرمين المسئولين عن تلك المذبحة والمجزرة في قطاع غزة؛ ليلاقوا العقاب الذي يستحقونه».

وتوجه بالشكر إلى السفراء العرب على الوقفة الأخوية الصادقة، والاستعداد الكامل لبذل كل ما بوسعهم في المجتمع الدولي ومكونات الأمم المتحدة؛ لوقف العدوان فورا.

وأكمل: «نقوم بتلك المهمة ليلًا ونهارًا إلى أن يتوقف العدوان ويحاسب المجرمون على جرائمهم، ونبعث بكل التضامن والوقوف بجوار الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس والأقصى الشريف، العرب موحدون في الأمم المتحدة ويقفون وقفة رجل واحد».