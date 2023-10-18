بايدن: سأطلب من الكونجرس الأمريكي حزمة دعم غير مسبوقة للدفاع عن إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن «إسرائيل وافقت على السماح بنقل المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة، على أساس أنه ستكون هناك عمليات تفتيش حتى تصل إلى المدنيين وليس حماس».

وبحسب ما نشره موقع «CNN عربية»، أضاف بايدن في تل أبيب: «وافقت إسرائيل على إمكانية بدء نقل المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة، دعوني أكون واضحًا - إذا قامت حماس بتحويل المساعدات أو سرقتها، فإنها ستثبت مرة أخرى أنها لا تهتم برفاهية الشعب الفلسطيني، وسوف ينتهي ذلك - من الناحية العملية، كان ذلك سيوقف المجتمع الدولي عن القدرة على تقديم هذه المساعدات».

وأوضح أنه طلب من إسرائيل أن تطالب بالسماح للصليب الأحمر الدولي بزيارة الرهائن المحتجزين في غزة في هذا الوقت، مؤكدًا «اعتقاده بأن حريق مستشفى المعمداني، ناتج عن إطلاق صاروخ طائش من جماعة إرهابية في غزة».

وأعلن الرئيس الأمريكي عن مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار للضفة الغربية وقطاع غزة، التي قال إنها «ستدعم أكثر من مليون نازح ومتأثر بالصراع الفلسطيني، بما في ذلك الاحتياجات الطارئة في غزة».

وفي تصريحاته، أعلن بايدن أنه يعتزم إرسال طلب تمويل إضافي للكونجرس، بما في ذلك زيادة المساعدات لإسرائيل في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

واستطرد: «كانت إدارتي على اتصال وثيق بقيادتهم في اللحظات الأولى من هذا الهجوم، وسنتأكد من أن لدينا ما تحتاجه لحماية شعبك، والدفاع عن أمتك. على مدى عقود، ضمنا التفوق العسكري النوعي لإسرائيل. في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سأطلب من الكونغرس الأمريكي حزمة دعم غير مسبوقة للدفاع عن إسرائيل».