نرمين الفقي: وصفي بالإرهابية لدفاعي عن وطني ومنزلي ظلم كبير

قالت الفنانة نيرمين الفقي، أثناء الوقفة التضامنية لاتحاد نقابات المهن الفنية، لاستنكار العدوان الآثم على شعب فلسطين، إن وصفي بالإرهابية لدفاعي عن وطني ومنزلي هو ظلم كبير، مشيرة في تصريحات لـ«الشروق»، أن الأزمة الأكبر في الوقت الحالي هو التمكن من إدخال التبرعات والمعونات لضحايا غزة.

وينظم اتحاد نقابات المهن الفنية (السينمائية والتمثيلية والموسيقية)، وقفة تضامنية يستنكر فيها العدوان الآثم على شعب فلسطين.

وحرص على الحضور مجموعة من نجوم الفن أبرزهم أشرف زكي وأحمد بدير، وعمرو عبد الجليل ومراد مكرم، وإيهاب فهمي ومحمد الصاوي.

وحضر الفنان عبدالله مشرف، والفنان خالد الصاوي، كما حضرت الفنانة هاجر الشرنوبي وعلى كتفها الشال الفلسطيني، والفنانة جومانا مراد التي حضرت مرتدية شال بالعلم الفلسطيني.