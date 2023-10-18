الرئيس الفلسطيني يعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الثلاثاء "الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني، وعلى جميع شهداء شعبنا".

ودان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بشدة "الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة المئات من أبناء شعبنا".

وقال أبو ردينة إن "سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين الأبرياء في مستشفى يفترض أن له حصانة ما، يؤكد أن هذه الحكومة الإسرائيلية لا تراعي أيا من المعايير الدولية والقوانين المعترف بها"، مؤكدا أن هذه "الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا منذ بداية العدوان الأخير على شعبنا، والذي خلف الآلاف من الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء".

وشدد الناطق باسم الرئاسة على "أهمية التدخل الفوري من قبل العالم أجمع لوقف هذا العدوان وإدانة هذه الجرائم البشعة، إذ أصبح واضحا للعالم أجمع أن الغالبية العظمى من ضحاياه هم من المدنيين الأبرياء"، لافتا إلى أن "سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا في مستشفى يفترض أن له حصانة، يؤكد أن هذه الحكومة الإسرائيلية لا تراعي أيا من المعايير الدولية والقوانين المعترف بها".

وأكد أبو ردينة أن "ما قامت به قوات الاحتلال الاسرائيلي بقصف المستشفى "المعمداني" وارتقاء المئات من الشهداء هو جريمة إبادة جماعية وكارثة إنسانية، تتحمل إسرائيل كامل مسؤوليتها عنها والمحاسبة عليها أمام المحاكم الدولية".

وأفاد مراسل RT في قطاع غزة في وقت سابق من مساء اليوم بأن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة، وفق ما نقل عن مسؤول صحي بغزة.