استمرار غياب طارق حامد عن ضمك

يستمر غياب طارق حامد، لاعب وسط ضمك، عن فريقه بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة، حسبما أفاد تقرير صحفي.

وفقا لصحيفة «الرياضية» السعودية، يغيب طارق حامد، لاعب وسط ضمك، عن مباراتي التعاون والقادسية في الجولتين السابعة والثامنة من دوري روشن السعودي، ويحاول الطاقم الطبي تجهيزه للقاء الرياض مطلع الشهر المقبل.

أضافت الصحيفة:" قبل أسبوعين.. أشارت المصادر إلى توقع الطاقم ذاته اكتمال جاهزية طارق حامد بعد نهاية توقف أكتوبر الجاري، لكن اللاعب لا يزال يؤدي جلساته العلاجية داخل مقر النادي، واتضحت حاجته إلى وقت أطول لتجاوز إصابة الركبة التي داهمته الشهر الماضي".

وكان طارق حامد قد أصيب خلال التدريبات بعد الخسارة 2ـ3 من الهلال في ثاني جولات دوري روشن السعودي، وغاب عن 5 مباريات، شاملة لقاء الكأس أمام النجمة.

أتمت الصحيفة بالتأكيد على أن الإصابة ستعوقه أيضا عن المشاركة في مباراتي التعاون والقادسية، بحسب المصادر التي أكدت تركيز الجهاز الفني على استعادة اللاعب قبل لقاء الرياض، 1 نوفمبر المقبل، لحساب الجولة التاسعة.