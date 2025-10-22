تراجع إنتاج وودسايد إنيرجي الأسترالية خلال الربع الثالث

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة النفط والغاز الطبيعي الأسترالية وودسايد إنيرجي اليوم الأربعاء تراجع إنتاجها خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 4% سنويا إلى 8ر50 مليون برميل نفط مكافئ مقابل 1ر53 مليون برميل نفط مكافئ خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تراجعت مبيعات الشركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 2% سنويا إلى 55 مليون برميل نفط مكافئ مقابل 1ر56 مليون برميل نفط مكافئ خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات وودسايد إنيرجي بنسبة 9% سنويا إلى 359ر3 مليار دولار مقابل 707ر3 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي.

في المقابل رفعت الشركة توقعاتها لإجمالي إنتاجها خلال العام الحالي ككل ليتراوح بين 192 و197 مليون برميل، مقابل ما يتراوح بين 188 و195 مليون برميل وفقا للتوقعات السابقة.