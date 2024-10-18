شهداء وجرحى إثر استهداف الاحتلال عدة مناطق في غزة

استشهد، فجر اليوم الجمعة، عدد من الفلسطينيين، معظمهم أطفال، وأصيب آخرون، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في مدينة غزة.

وأكد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني، انتشال شهداء أطفال بعد قصف صاروخي من قبل قوات الاحتلال لمنزل في شارع النصر شمال غرب مدينة غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأفاد المسعفون بانتشال شهيدين من منطقة واد العرايس شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بعد استهدافهما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتم نقلهما إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأشاروا إلى إصابة عدد من الأشخاص بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا قرب مفرق ابو مازن بحي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى الشفاء.

كما استشهاد الطفل عبد الرحمن الدلو (١٢ عاما) متأثرا بحروق شديدة أصيب بها، ليلحق بأمه وأخيه شعبان اللذان استشهدا حرقا في قصف مستشفى الأقصى قبل ٤ أيام.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42438 فلسطينيا، وإصابة 99246 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.