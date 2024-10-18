بماذا علق القادة الغربيون على اغتيال السنوار؟

علق العديد من قادة الدول الغربية على إعلان إسرائيل اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، معتبرين ذلك فرصة لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

ردود الفعل الأمريكية

في أمريكا، رحّب الرئيس جو بايدن، أمس الخميس، بإعلان اغتيال السنوار بوصفه "يوما جيدا لإسرائيل والولايات المتحدة والعالم، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

ورأى بايدن أن اغتياله أزال عقبة أساسية أمام التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في القطاع.

وقال بايدن، في بيان: "هذا يوم جيد لإسرائيل وللولايات المتحدة وللعالم، الفرصة سانحة الآن لليوم التالي في غزة من دون حماس في السلطة، وللتوصل إلى تسوية سياسية توفّر مستقبلا أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء".

واتصل بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتهنئته على اغتيال السنوار، كما أعلن أنه سيرسل وزير خارجيته أنتوني بلينكن إلى إسرائيل خلال 4 أو 5 أيام.

وأشار بايدن إلى أنه أمر أجهزة المخابرات الأمريكية بعد هجوم طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023 بمساعدة المخابرات الإسرائيلية في "تحديد موقع السنوار وغيره من قادة حماس وتعقّبهم".

لكنّ مستشار الأمن القومي جاك سوليفان شدد على أنه لم يكن للولايات المتحدة أي دور في العملية، وقال للصحفيين المرافقين لبايدن: "لقد كانت هذه عملية للجيش الإسرائيلي".

من جهتها، قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية، إن اغتيال السنوار يشكل "فرصة لإنهاء الحرب في غزة أخيرا".

وأضافت أن "هذه الحرب يجب أن تنتهي حتى تكون إسرائيل آمنة، وحتى يتم تحرير الرهائن، وتنتهي المعاناة في غزة، ويتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير".

كما قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الخميس، إن اغتيال السنوار "إنجاز كبير يمثل فرصة استثنائية لإنهاء هذه الحرب المروعة بين إسرائيل وحماس"، على حد وصفه.

ماذا قال القادة الأوروبيون؟

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن اغتيال السنوار "نقطة تحول" و"نجاح عسكري لإسرائيل"، وقال على منصة "إكس": "يجب اغتنام هذه الفرصة لتحرير جميع الأسرى الإسرائيليين وإنهاء الحرب أخيرا".

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن بلاده "لن يبكيها" اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار "العقل المدبّر لأكثر الأيام دموية في التاريخ اليهودي منذ المحرقة"، على حد تعبيره، مؤكدا أنه يفكر "بعائلات ضحايا هجوم السابع من أكتوبر".

وأضاف ستارمر، في بيان، أنه يدعو إلى "الإفراج عن جميع الرهائن، وإلى وقف فوري لإطلاق النار، وإلى زيادة المساعدات الإنسانية" في قطاع غزة "حتى نتمكن من التحرك نحو سلام دائم في الشرق الأوسط".

كما علق المستشار الألماني أولاف شولتس، على اغتيال السنوار، بقوله إنه "ارتكب أسوأ الجرائم في الهجوم الوحشي وغير الإنساني الذي شنته حماس على المواطنين الإسرائيليين الذين قتلوا واغتصبوا وتعرضوا للإذلال بأبشع الطرق، إن السنوار هو المسؤول عن ذلك"، بحسب وصفه.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في بيان، إنه "بمقتل يحيى السنوار، لم يعد المسؤول الأول عن مجزرة السابع من أكتوبر موجودا".

وأكدت أهمية تدشين مرحلة جديدة وتحرير الأسرى الإسرائيليين والإعلان عن وقف فوري لإطلاق النار، وإعادة إعمار قطاع غزة.

بدوره، قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن السنوار "كان عقبة أمام وقف إطلاق النار المُلح والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن".

وأضاف عبر منصة إكس "كان إرهابيا، مدرجا على قائمة الاتحاد الأوروبي (للإرهابيين)، ومسئولا عن الهجوم الشنيع في السابع من أكتوبر"، على حد وصفه.