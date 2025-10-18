رئيس كوت ديفوار يدعو الشباب للتصويت في الانتخابات الرئاسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا الرئيس الإيفوراي الحسن واتارا شباب بلاده إلى التصويت في بأعداد كثيفة في انتخابات الرئاسة المقبلة، مروجا لنفسه باعتباره المرشح الأكثر التزاما برفاهيتهم أثناء تجمع بحملته الانتخابية اليوم السبت.

ومن المقرر أن تجري كوت ديفوار (ساحل العاج)، البالغ تعداد سكانها 32 مليون نسمة، الانتخابات الرئاسية في 25 أكتوبر التي ستشهد خوض أربعة مرشحين آخرين في مواجهة واتارا.

ويتم إجراء الانتخابات وسط توترات سياسية بعد حظر ترشح رموز معارضة بارزة، من بينهم الرئيس السابق لوران جباجبو والرئيس التنفيذي السابق لبنك كريدي سويس تيجان ثيام.

وأكد واتارا/83 عاما/ في تجمع انتخابي بالعاصمة أبيدجان، سعيه للفوز بولاية رابعة للوفاء بوعوده بتوفير حياة أفضل للشباب. وقال: "لطالما كنت ملتزما بتقديم الأفضل لشبابنا، حتى يتمكنوا من بدء أعمالهم التجارية والعمل والتعلم ويصبحوا مستقلين".