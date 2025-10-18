 رئيس كوت ديفوار يدعو الشباب للتصويت في الانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
السبت 18 أكتوبر 2025 10:33 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

رئيس كوت ديفوار يدعو الشباب للتصويت في الانتخابات الرئاسية

د ب أ
نشر في: السبت 18 أكتوبر 2025 - 10:19 م | آخر تحديث: السبت 18 أكتوبر 2025 - 10:19 م

دعا الرئيس الإيفوراي الحسن واتارا شباب بلاده إلى التصويت في بأعداد كثيفة في انتخابات الرئاسة المقبلة، مروجا لنفسه باعتباره المرشح الأكثر التزاما برفاهيتهم أثناء تجمع بحملته الانتخابية اليوم السبت.

ومن المقرر أن تجري كوت ديفوار (ساحل العاج)، البالغ تعداد سكانها 32 مليون نسمة، الانتخابات الرئاسية في 25 أكتوبر التي ستشهد خوض أربعة مرشحين آخرين في مواجهة واتارا.

ويتم إجراء الانتخابات وسط توترات سياسية بعد حظر ترشح رموز معارضة بارزة، من بينهم الرئيس السابق لوران جباجبو والرئيس التنفيذي السابق لبنك كريدي سويس تيجان ثيام.

وأكد واتارا/83 عاما/ في تجمع انتخابي بالعاصمة أبيدجان، سعيه للفوز بولاية رابعة للوفاء بوعوده بتوفير حياة أفضل للشباب. وقال: "لطالما كنت ملتزما بتقديم الأفضل لشبابنا، حتى يتمكنوا من بدء أعمالهم التجارية والعمل والتعلم ويصبحوا مستقلين".

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك