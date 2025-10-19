أشرف صبحي يهنئ بيراميدز: إنجاز جديد يضاف للكرة المصرية

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نادي بيراميدز بعد تتويجه المستحق ببطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم، عقب فوزه على فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة (1-0).

وأكد وزير الرياضة أن هذا الإنجاز يمثل إضافة جديدة للكرة المصرية، ويعكس التطور الكبير الذي تشهده المنظومة الرياضية في ظل الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير الرياضة المصرية وتوفير جميع سبل النجاح لأنديتها ومنتخباتها.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالأداء المتميز والإصرار الكبير الذي قدمه لاعبو بيراميدز خلال اللقاء، مؤكدًا أن روحهم القتالية والتزامهم كانت عاملًا حاسمًا في تحقيق الفوز والتتويج بالبطولة القارية.

وتمنى الوزير لفريق بيراميدز وكافة الأندية المصرية دوام التوفيق في المشاركات المقبلة وتحقيق مزيد من البطولات التي ترفع راية مصر في المحافل الدولية.