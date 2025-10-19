 السفارة الأمريكية تصدر تحذيرا لمواطنيها في ترينيداد وتوباجو وسط تصاعد التوترات في فنزويلا - بوابة الشروق
السفارة الأمريكية تصدر تحذيرا لمواطنيها في ترينيداد وتوباجو وسط تصاعد التوترات في فنزويلا

د ب أ
نشر في: السبت 18 أكتوبر 2025 - 11:19 م | آخر تحديث: السبت 18 أكتوبر 2025 - 11:19 م

حذرت السفارة الأمريكية في ترينيداد وتوباجو الأمريكيين، اليوم السبت، من الاقتراب من منشآت الحكومة الأمريكية في البلاد المؤلفة من جزيرتين.

وكان التحذير غير معتاد وجاء وسط تنامي التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا على خلفية ضربات أمريكية دموية في منطقة البحر الكاريبي استهدفت مهربي مخدرات مشتبه بهم.

وتقع فنزويلا على بعد كيلومترات من ترينيداد حيث دخل أفراد أحد المجتمعات في حالة حداد بسبب اختفاء صيادين اثنين يعتقد أنهما لقيا حتفهما في ضربة أمريكية الثلاثاء الماضي.

وقال وزير الأمن الداخلي في ترينيداد وتوباجو روجر ألكسندر في تصريح لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) إن التحذير صدر بناء على تهديدات موجهة لمواطنين أمريكيين في الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي، حيث تشير السلطات الأمريكية إلى أنها "قد تكون مرتبطة" بالتوترات المستمرة في المنطقة.

وأوضح ألكسندر أن السلطات في ترينيداد وتوباجو استجابت للتهديدات باتخاذ إجراءات أمنية للتعامل مع أي مواقف قد تطرأ.


