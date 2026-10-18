جامعة العاصمة: البرنامج الدولي للدبلوم المهني في التربية التوكاتسو يمثل إحدى صور الانفتاح الأكاديمي الدولي

استقبل الدكتور حسام حمدي عبد الحميد، عميد كلية التربية بجامعة العاصمة، وفدًا أكاديميًا من جامعة فوكوي اليابانية، لبحث سبل دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال إعداد المعلمين، والاستفادة من التجربة اليابانية في تطوير الممارسات التعليمية والتربوية.

يأتي ذلك في إطار تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة لتعزيز حضورها الأكاديمي الدولي وتوسيع شراكاتها مع الجامعات العالمية، من خلال التعاون مع جامعة فوكوي اليابانية في مجال إعداد المعلمين وتطوير البرامج التربوية المهنية، وذلك بالتزامن مع انطلاق الدراسة بالدفعة الثانية من البرنامج الدولي للدبلوم المهني في التربية، تخصص «أنشطة التعلم الشامل (التوكاتسو)» بكلية التربية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز شراكاتها الأكاديمية الدولية، والانفتاح على التجارب التعليمية المتميزة، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الجامعي وإعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة المتغيرات العالمية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن التعاون مع جامعة فوكوي اليابانية في مجال إعداد المعلمين يمثل نموذجًا للتكامل بين الخبرات الأكاديمية الدولية والرؤية التطويرية للجامعة، مؤكدًا حرص جامعة العاصمة على دعم البرامج التعليمية النوعية التي تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وتستفيد من التجارب الدولية الناجحة، بما يعزز جودة مخرجات التعليم ويدعم توجه الجامعة نحو تدويل برامجها الأكاديمية.

وأكد الدكتور حسام حمدي اعتزاز جامعة العاصمة بالشراكة الأكاديمية مع الجانب الياباني، مشيرًا إلى أن استمرار البرنامج وانطلاق دفعته الثانية يعكسان أهمية التعاون الدولي في تطوير منظومة إعداد المعلمين، ويفتحان آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب التعليمية الناجحة.

وأوضح أن جامعة العاصمة تحرص على تطوير برامجها الأكاديمية والمهنية وفقًا لأحدث الاتجاهات العالمية، بما يحقق التكامل بين التأصيل العلمي والتطبيق العملي، ويسهم في إعداد كوادر تربوية تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة متغيرات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل.

وأضاف أن البرنامج الدولي للدبلوم المهني في التربية، تخصص «أنشطة التعلم الشامل (التوكاتسو)»، يمثل إحدى صور الانفتاح الأكاديمي الدولي لجامعة العاصمة، ويعكس توجهها نحو تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية العالمية، وتطوير برامج نوعية تسهم في الارتقاء بجودة التعليم، وتنمية المهارات المهنية والتربوية للمعلمين.

يأتي اللقاء بحضور الدكتور محمود محمد ذكي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة لبنى شهاب، منسق البرنامج، وعدد من أعضاء هيئة التدريس المشاركين في تنفيذه، وهم الدكتورة مروة سعيد، والدكتور محمود فوزي، والدكتورة إيمان عبد الرؤوف، والدكتور أحمد محسن من جامعة العاصمة، والدكتور ميسرة حمدي من جامعة أسيوط.

وضم الوفد الياباني الدكتورة ياسمين سامي، المشارك بجامعة فوكوي، والدكتور ياناجيساوا، نائب عميد كلية الدراسات العليا للمعلمين، إلى جانب الدكتور تيراوكا، والدكتورة مايومي كوباتشي، والدكتورة هيساكو كان من جامعة فوكوي اليابانية.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود جامعة العاصمة لتعزيز تدويل برامجها الأكاديمية، وتوسيع شبكة شراكاتها الدولية، والاستفادة من الخبرات التعليمية المتقدمة، بما يدعم مكانتها مؤسسةً جامعيةً منفتحة على التجارب العالمية، تسعى إلى تطوير التعليم وإعداد أجيال قادرة على الإسهام في بناء المستقبل.