عضو القومي لحقوق الإنسان: تقديم مصرتقريرها أمام الأمم المتحدة بجنيف ليس محاكمة

قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، تتم لكافة دول العالم على قدم المساواة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء أمس الأحد، أن 193 دولة تخضع لاستعراض ملفها بشكل دوري كل أربعة سنوات، في إطار حماية واحترام حقوق الإنسان بشكل طوعي، نافيًا ما تداولته القوى السياسية المعارضة بأنها محاكمة لمصر.

وأوضح: «المعارضة تقول إنها محاكمة، مصر لا تحاكم ولا يوجد دولة تحاكم، هي مراجعة تمر بها كل دول العالم من أول أصغر دولة في العالم ليختنشتاين، مرورًا بالولايات المتحدة وروسيا»، مشيرًا إلى التزام مصر بتنفيذ توصيات الأمم المتحدة التي عرضتها عليها الجلسة الماضية بنسبة 80%.

وأشار إلى أن «استغراق الجلسة ثلاث ساعات ونصف، عكس الكفاءة والقدرة على تفنيد الادعاءات المحاولة للإلصاق بالدولة المصرية اتهامات غير حقيقية بمعلومات شبه مزيفة»، مستطردًا أن اللجنة قدمت حقيقة الأوضاع واعترفت بوجود حالات للتعذيب يتم ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للقضاء.

واستعرضت مصر يوم 13 نوفمبر الماضي تقريرها الدوري لحقوق الإنسان، برئاسة المستشار عمر مروان، وزير شؤون النواب، خلال أعمال الدورة 34 للاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف.