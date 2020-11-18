محافظ بورسعيد يناقش تطوير منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا؛ لمناقشة تطوير ورفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة، وإعادة تدوير القمامة بنطاق المحافظة، وفقًا لأحدث الأساليب المطورة والمحكمة بشكل آمن وصحي.



جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، ودكتور أحمد سعيد الإدارة المركزية لإدارة المخلفات بوزارة التنمية المحلية، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة ريلانيس للاستثمار والإدارة العامة لشؤون الأحياء.



ورحب المحافظ بالحضور، مؤكدًا: "أننا نولي اهتمامًا كبيرًا بملف إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتطويرها، وذلك تماشيًا مع جميع أعمال التطوير بالمحافظة.



وتابع: "أننا نحرص على التخلص الآمن والصحي من كل المخلفات بنطاق المحافظة"، لافتًا إلى تقديم جميع الدعم للشركات القائمة على إعادة تدوير المخلفات الصلبة، بما يضمن تحقيق السلامة والأداء الأمثل في التخلص من المخلفات وحسن استخدامها.



كما ناقش الاجتماع عدد من المقترحات بشأن تطوير سبل الأداء في الفترة القادمة بحيث يتم تطبيق منظومة آمنة، ومحكمة للتخلص من النفايات باستخدام معدات على درجة كبيرة من الكفاءة، ومنع تواجد الحرائق أو حدوث أي ضرر صحي للمواطنين.



وأكد أن حرصه على الاهتمام بملف التخلص من المخلفات وتحقيق الشكل الجمالي للمحافظة هو هدفه الأول.



من جانبه، قدم دكتور أحمد سعيد، الشكر للمحافظ على دعمه لهذا الملف، مؤكدًا أن هناك عدد من المقترحات بشأن تطوير منظومة إعادة تطوير المخلفات الصلبة ببورسعيد بما يتماشى مع التطورات التي تشهدها بورسعيد حاليًا.