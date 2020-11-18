 مؤشر السوق السعودي يغلق فوق الـ8600 نقطة لأول مرة منذ أغسطس 2019 - بوابة الشروق
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مؤشر السوق السعودي يغلق فوق الـ8600 نقطة لأول مرة منذ أغسطس 2019

البورصة السعودية - ارشيفية
البورصة السعودية - ارشيفية
الرياض - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 6:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 6:25 م
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 6ر0 % عند 8621 نقطة (+ 48 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ أغسطس 2019، بتداولات بلغت قيمتها 9ر12 مليار ريال.

وارتفع سهما "سابك" و"مصرف الراجحي" بنسبة 1 % عند 80ر97 ريال و20ر74 ريال على التوالي.

وأنهت أسهم "الأهلي التجاري" و"جبل عمر" و"المواساة" و"سافكو" و"المجموعة السعودية"، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وصعدت أسهم "صدق" و"الأهلية للتأمين" و"صناعة الورق" و"الصادرات" بالنسبة القصوى.

وسجل سهم "أم اي اس" أعلى إغلاق منذ الإدراج عند 40ر86 ريال (+ 2 %).

وشهدت أسهم 62 شركة مدرجة في السوق السعودي تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر ثلاثة أشهر، وذلك حسب رصد لـ "أرقام" التي تنشر أخبار سوق الأسهم السعودي.

وتصدر سهم "نسيج" القائمة التي شهدت تداولات بأعلى من المتوسط لثلاثة أشهر بنسبة 489%، تلاه سهم "أميانتيت" بنسبة 478%.

وشهدت فترتا المزاد والتداول على سعر الإغلاق بالسوق السعودي اليوم الأربعاء، تداولات بلغت نحو 8ر9 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 281 مليون ريال، تمت عن طريق 8367 صفقة.

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