اشتباكات دموية في أوغندا بعد اعتقال الشرطة لزعيم المعارضة

اندلعت اشتباكات عنيفة في العديد من المدن الأوغنديةK اليوم الأربعاء، بعدما اعتقلت الشرطة زعيم المعارضة البارز نجم موسيقى البوب، بوبي واين، على هامش الحملة الانتخابية لانتخابات 2021.

وقالت أيرين ناكاسيتا المتحدثة باسم الصليب الأحمر في أوغندا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عددا غير معروف بعد قتل وأصيب في العاصمة كمبالا بعدما اشتبك المتظاهرون مع رجال الشرطة، الذين أطلقوا الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع صوب متظاهري المعارضة.

وأضافت ناكاسيتا: "هناك الكثير من الذعر والسكان يركضون في اتجاهات مختلفة، وننقل المصابين إلى المستشفيات. الموقف لا يزال متفجرا".

وقال جويل سينيويني، المتحدث باسم حزب "منصة الوحدة الوطنية" الذي ينتمي إليه واين، إن 5 متظاهرين لقوا حتفهم.

وبدأت المظاهرات بعد وقت قصير من اعتقال واين خلال اجتماع انتخابي في بلدة لوكا بشرق أوغندا في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وقال الناشط المعارض فريد نيانزي، شقيق واين، لوكالة الأنباء الألمانية "ألقي القبض على واين صباح اليوم في بلدة لوكا، ولا نعرف أين هو حاليا".

وتشهد أوغندا التي تقع شرقي أفريقيا انتخابات عامة في يناير 2021، ويتنافس فيها واين، وهو برلماني ومطرب اسمه الحقيقي روبرت كياجولاني، على منصب الرئيس.

وذكرت قناة "ان تي في" المحلية إن واين محتجز ببلدة جينجا بسبب انتهاكه الحظر المفروض على تجمع أكثر من 200 شخص بسبب فيروس كورونا.

ولم تعلق الشرطة على نبأ الاحتجاز، كما أنه لم يتم تأكيد سبب الاعتقال اليوم الأربعاء.

واعتقل واين عدة مرات منذ أعلن عن طموحاته السياسية.

ومنذ انطلاق الحملة الانتخابية في التاسع من نوفمبر، اشتبكت قوات الأمن بشكل شبه يومي مع أنصار واين الذين يتوافدون على مسيراته بأعداد ضخمة.

وكتب حزب "منصة الوحدة الوطنية" الذي ينتمي إليه واين في تغريدة: "نتعرض لهجوم من الشرطة والجيش في لوكا. جرى إطلاق الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع مباشرة على الشعب من جانب رجال في زي رسمي".

ويخوض واين - 38 عاما، المعروف بقبعته المستديرة الحمراء (بيريه) المميزة وأشعاره السياسية، غمار المنافسة بشكل رئيسي ضد الرئيس يوري موسيفيني الذي يتولى مقاليد السلطة منذ أكثر من 30 عاما، بالإضافة إلى 9 مرشحين آخرين.