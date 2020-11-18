الصحة العراقية: 2349 إصابة جديدة و43 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2349 إصابة جديدة و43 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.



وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم - أنه تم فحص 17 ألفا و916 نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ ليكون إجمالي عدد النماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في البلاد 3 ملايين و182 ألفًا و819 نموذجًا.



وأضافت أنه تم تسجيل 2151 حالة شفاء لهذا اليوم؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 455 ألفًا و176 حالة بنسبة شفاء 86.4%، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات في عموم البلاد بلغ 526 ألفًا و852 حالة، منها 59 ألفًا و881 حالة مازالت تتلقى العلاج، و359 حالة في العناية المركزة، بينما بلغ إجمالي حالات الوفاة إلى 11 ألفا و795 حالة.