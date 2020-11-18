ضبط كافيتريا مخالفة بحي المنتزه ثان بالإسكندرية

قاد اللواء أشرف بهجت، رئيس حي ثان المنتزه بالإسكندرية، حملة فورية، مساء اليوم الأربعاء، أسفرت عن ضبط مكان مخالف يتم تجهيزه لكافيتريا بدون ترخيص بمنطقة طوسون أمام سكة حديد رشيد.

كما تم ضبط عدد من الشيش داخل المكان وتم التحفظ عليها، بما يخالف قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن عدم تداول الشيش للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه بهجت، خلال الحملة، بالتنسيق بين كافة الإدارات المعنية بالحي (الإدارة الهندسية، إشغال الطريق، المتابعة الميدانية)؛ لعمل معاينة شاملة للمكان وضبط كافة المخالفات المتواجدة به؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال المخالفة.

ولا تزال الحملات مستمرة بنطاق الحي؛ لفرض الانضباط وردع المخالفين لمنع تكرار المخالفات.