واشنطن تسقط اتهامات بتهريب المخدرات عن وزير دفاع مكسيكي سابق

قال النائب العام الأمريكي ويليام بار، الثلاثاء، إنه يعتزم إسقاط سلسلة من تهم تهريب المخدرات عن وزير الدفاع المكسيكي السابق سلفادور سيينفويجوس زبيدا ، في تحول مفاجئ بتلك القضية البارزة.

وأوضح بار ونظيره المكسيكي أليخاندرو جيرتز مانيرو في بيان مشترك أن الولايات المتحدة ستسعى لإسقاط التهم حتى يمكن للسلطات المكسيكية التحقيق مع سيينفويجوس.

وجاء في البيان: "نحن أقوى عندما نعمل معا ونحترم سيادة دولنا ومؤسساتها، وفقا لما يعكسه قرار اليوم" ، دون أن يقدم أي التزام بتوجيه الاتهام إلى سيينفويجوس بموجب القانون المكسيكي.

وكانت السلطات الأمريكية اعتقلت سيينفويجوس، الذي عمل وزيرا للدفاع من 2012 حتى 2018، الشهر الماضي، زاعمة أنه تواطأ مع عصابة مخدرات مكسيكية مما سمح بدخول آلاف الكيلوجرامات من المخدرات للولايات المتحدة.

من جانبه، قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد إن بلاده ممتنة بقرار بار، مضيفا: "نحن لا نعتبر ذلك طريقا للحصانة، ولكن كإجراء احترام للمكسيك والقوات المسلحة المكسيكية".

وقال إن القوانين المكسيكية ستطبق على قضية سيينفويجوس بمجرد عودته إلى بلاده.