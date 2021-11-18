خروج 77 طالبا من مستشفى كفر الشيخ العام بعد علاجهم من المغص عقب تناولهم الوجبة المدرسية

شهد مستشفى كفر الشيخ العام، والتأمين الصحي، اليوم الخميس، علاج 77 تلميذا وتلميذة من تلاميذ مدرسة كفر الطائفة الابتدائية، بعد إصابتهم بحالات مغص وآلام في البطن، عقب تناولهم عصير الوجبة المدرسية، ما أدى إلى استدعاء 30 سيارة إسعاف لنقلهم إلي المستشفي لعلاجهم، وتم تقديم الإسعافات اللازمة.

تم رفع حالة الطوارئ وتم علاجهم ومتابعتهم صحيا بمشاركة عدد كبير من الأطباء، وتم السماح بخروج التلاميذ بعد تحسن حالتهم الصحية.

وانتقل علي الفور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتورة سوسن سلام، وكيلة وزارة الصحة بالمحافظة، لمستشفى العبور للتأمين الصحي، ومستشفى كفر الشيخ العام، للاطمئنان على الأطفال المصابين الذين تم نقلهم من مدرسة كفر الطايفة للمستشفيين للاطمئنان عليهم والبالغ عددهم 77 تلميذا وتلميذة.

وتبين شعور عدد من التلاميذ بالمغص بعد تناول العصير الخاص بالوجبة المدرسية، ولم تحدث لهم حالة قيء أو إسهال، وحالتهم مستقرة، ولا يشعرون بآلام بعد أن تم تهدئة روعهم، وتقديم الإسعافات اللازمة لهم وكانت الحالات طفيفة وتم علاجهم.