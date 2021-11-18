منتخب اليد يشارك في دورة ودية بالسعودية استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

وافقت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة الدكتور محمد الأمين، على مشاركة المنتخب الوطني للرجال، في دورة ودية دولية بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 15 إلى 21 ديسمبر المقبل، وذلك ضمن برنامج المنتخب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في المغرب من 13 إلى 24 يناير 2022.

يشارك منتخب مصر في الدورة الدولية مع منتخبات السعودية والمغرب ومونتنيجرو، ويسافر المنتخب للمشاركة في هذه الدورة بدون اللاعبين المحترفين.

ومن المقرر أن ينضم اللاعبون المحترفين لمعسكر المنتخب الوطني بداية من 25 ديسمبر ومعهم المدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، ويشاركون مع المنتخب بدياة من دورة قطر الدولية الوداية من 26 إلى 31 ديسمبر، وتقرر إلغاء المباراتين الوديتين مع البحرين بناء على رغبة المدير الفني.

ويسافر المنتخب للمشاركة في بطولة الدوري الذهبي الودي في فرنسا من 7 إلى 9 يناير بمشاركة منتخبات فرنسا والنرويج والدنمارك، ضمن المرحلة النهائية من برنامج الإعداد للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2022.