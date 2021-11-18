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حملات تفتيشية لإدارة العلاج الحر على مدن الدقهلية

نعمان سمير
نشر في: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 4:55 م | آخر تحديث: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 4:55 م

وجه سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إدارة العلاج الحر بالمديرية؛ لتشديد الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة.

وتشكلت لجنة من العلاج الحر، وتم المرور على 145 منشأة طبية خاصة وتم رصد حوالي 40 عيادة خاصة و13 معملا ومركزا غير مرخص ومحل نظارات غير مرخص، وتم التوصية بالغلق لهم نظرا لرصد العديد من المخالفات الخاصة بمكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، كما تم عمل إنذارات للمنشآت الطبية المخالفة وتنفيذ 14 قرار غلق لبعض المنشآت.

وأكد مكي، أن صحة الدقهلية لن تتهاون في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة


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