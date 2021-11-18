زراعة 710 أشجار على الطرق الرئيسية والشوارع وأمام المدارس في طما

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة طما، بزراعة 710 أشجار بالطرق والشوارع المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خلال اجتماعه برؤساء الوحدات المحلية، بشأن ضرورة الاهتمام بأعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء بنطاق المحافظة، واختيار أنواع الأشجار التي تتميز بالمظهر الجمالي وتحمل درجات الحرارة المرتفعة تماشيا مع ما يشهده العالم من جهود في مواجهة ظاهرة تغير المناخ.

وأوضح حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة طما، أنه تم زراعة الأشجار بطريق اسيوط سوهاج العام، وعمل أحواض شجرية بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، وأمام المدارس، والمناطق الخالية من الأشجار.

وأشار إلى تكثيف أعمال التشجير والاهتمام بالحدائق العامة، والمساحات الخضراء، خاصة على جانبي الطرق بمداخل ومخارج المدينة، وجوانب الترع؛ لتعويض الفاقد من الأشجار خلال أعمال التبطين.