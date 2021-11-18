تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، اليوم الخميس، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أعمال كبار المطربين في مصر والوطن العربي حيث يبدأ الفاصل الأول بموسيقى "ذكرياتي" أداء الفرقة الموسيقية، يلا نتقابل سوا، بتخاصمني حبة أداء الفنانة نعمة عصمت ، في قلبي غرام، بياع الهوي أداء الفنان أحمد رجب ، يا ليلة ما جاني، عدوية أداء الفنان أمير الرفاعي .

وبالفاصل الثاني من الحفل تقدم الفرقة الموسيقية موسيقى "المولد"، أسمعوني أداء الفنانة آلاء أيوب، جفنه علم الغزل، لست قلبي أداء الفنان أيمن مصطفي، برضاك أداء الفنانة مروة حمدي.