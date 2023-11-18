 البحيرة.. إزالة 265 تعديا على الأراضي الزراعية في دمنهور - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البحيرة.. إزالة 265 تعديا على الأراضي الزراعية في دمنهور

خميس البرعي
نشر في: السبت 18 نوفمبر 2023 - 11:22 ص | آخر تحديث: السبت 18 نوفمبر 2023 - 11:22 ص

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محمد كجك في محافظة البحيرة، حملات موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بالتنسيق مع الزراعة وقوات الأمن.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة التصدي بكل قوة وحزم لردع المخالفين مع استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعديات عليها.

وأوضح كچك، أن تلك الحملات أسفرت عن إزالة 265 تعديا على مساحة 55 ألف متر منذ تكثيف الحملات المكبرة نهاية أكتوبر، وتنوعت ما بين سملات وقواعد خرسانية وأسوار مقامة بالطوب الأبيض وأعمدة ومباني مكتملة بالطوب الأبيض والأسمنت ومباني بالطوب الأحمر.

ووجه رئيس المدينة رؤساء الوحدات القروية بالتنسيق مع الزراعة، بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد، والتعامل بحزم مع أية محاولات للبناء المخالف دون تهاون أو تقصير .

وجاء ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية الأراضي الزراعية والتصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء على الأراضي الزراعية، وضمن الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب.


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