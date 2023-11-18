خارجية فلسطين تدين جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة: دعوة إسرائيلية لإغراق الضفة في دوامة عنف

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات الهجوم الجوي الذي نفذته طائرة حربية إسرائيلية، في مخيم بلاطة والذي خلف 5 شهداء وعدد آخر من الجرحى والمصابين ودمار كبير في المكان، هذا بالإضافة لاقتحام قوات الاحتلال للمخيم وتفجيرها لمنزل وتجريفها للبنية التحتية للمخيم مما أحدث دمارا كبيرا في منازل وممتلكات المواطنين.

واعتبرت الوزارة، أن هذه الجريمة البشعة امتدادا لجرائم الاحتلال والمستوطنين ضد شعبنا، مؤكدة أنها تنظر بخطورة بالغة جدا لاستخدام الطائرات الحربية والمسيرة في قتل المواطنين الفلسطينيين في الضفة وتعتبره "تصعيداً خطيراً في الأوضاع ومحاولة لنسخ طريقة التدمير والقصف الوحشي ضد شعبنا في قطاع غزة وتطبيقها في الضفة بهدف ترهيب المواطنين ودفعهم للتفكير بالهجرة، توافقاً وتنفيذاً لتهديدات وتحريض ميليشيات المستوطنين، ومن يقف خلفهم أمثال بن غفير وسموتريتش".



وأكدت أن هذه الجرائم باستخدام الطائرات الحربية التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين وبشكل خاص المخيمات هي أكبر دعوة واستعجال اسرائيلي رسمي لإغراق الضفة في دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها.



وترى الوزارة أن هذا التصعيد الخطير استخفاف بالدعوات والمطالبات الدولية والأمريكية بوقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.