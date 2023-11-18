2500 شخص يتظاهرون في برلين دعما لفلسطين وتنديدا بالهجمات على غزة

تظاهر ما يزيد بكثير عن 2000 شخص في العاصمة الألمانية برلين اليوم السبت، للإعراب عن تأييدهم لفلسطين والتنديد بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.



ووفقا لتقديرات الشرطة، فإن عدد المتظاهرين وصل بعد ظهر اليوم إلى 2500 شخص.



وحمل العديد من المتظاهرين علم فلسطين بألوانه الأسود والأبيض والأحمر والأخضر، بالإضافة إلى الوشاح الفلسطيني بلونيه الأبيض والأسود.



ومع بداية المسيرة عند حديقة "انفاليدنبارك" بالقرب من محطة القطار الرئيسية ردد الكثير من الأشخاص عبارتي "الحرية لغزة" و"الحرية لفلسطين"، بالإضافة إلى عبارات مثل "ألمانيا تمول، إسرائيل تقصف" و"أوقفوا الإبادة الجماعية".



وقال منظم المظاهرة عبر مكبر الصوت:" نريد أن نتعايش مع اليهود في سلام"، وتردد أيضا هذا التنويه: "لسنا داعمين لمنظمات إرهابية ولا ندعم أعمال القتل في إسرائيل".



من جانبها، حظرت الشرطة أي دعوات للعنف وكذلك الترويج للعديد من المنظمات الفلسطينية ومنها منظمة حماس.



وكان المنظمون أعلنوا أن المتظاهرين يعتزمون التوجه في مسيرة جنائزية صامتة وصولا إلى ساحة "النجمة الكبيرة" في حي برلين-تيرجارتن.