 الكاميرون تفوز على موريشيوس في تصفيات المونديال - بوابة الشروق
السبت 18 نوفمبر 2023 1:03 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الكاميرون تفوز على موريشيوس في تصفيات المونديال

د ب أ
نشر في: السبت 18 نوفمبر 2023 - 12:21 ص | آخر تحديث: السبت 18 نوفمبر 2023 - 12:21 ص

فاز منتخب الكاميرون على ضيفه موريشيوس 3 / صفر، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقدم المنتخب الكاميروني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق بريان مبويمو، قبل أن يضيف جورج كيفن نكودو الهدف الثاني في الدقيقة 87.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل فرانك ماجري الهدف الثالث للمنتخب الكاميروني.

وكانت مباريات الجولة ذاتها قد شهدت فوز ليبيا على إسواتيني 1 / صفر، فيما خيم التعادل السلبي على مواجهة أنجولا والرأس الأخضر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك