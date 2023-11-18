الكاميرون تفوز على موريشيوس في تصفيات المونديال

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فاز منتخب الكاميرون على ضيفه موريشيوس 3 / صفر، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقدم المنتخب الكاميروني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق بريان مبويمو، قبل أن يضيف جورج كيفن نكودو الهدف الثاني في الدقيقة 87.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل فرانك ماجري الهدف الثالث للمنتخب الكاميروني.

وكانت مباريات الجولة ذاتها قد شهدت فوز ليبيا على إسواتيني 1 / صفر، فيما خيم التعادل السلبي على مواجهة أنجولا والرأس الأخضر.