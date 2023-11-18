عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على خان يونس وشمال قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، فجر اليوم السبت، عدة شقق سكنية في مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد نحو 26 مواطنا أغلبهم من الأطفال.



ونقلت وكالة الأنباء الفسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن "طائرات الاحتلال شنت عدة غارات متتالية على شقق في مدينة حمد السكنية بخان يونس، ما أدى لارتقاء 26 مواطنا أغلبهم من الأطفال، وإصابة العشرات".



وفي السياق ذاته، شنت الطائرات الاحتلال غارات كثيفة في محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في المنطقة الشرقية.



وتابعت "قصفت طائرات الاحتلال الحربية مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين".



وأضافت الوكالة أنه في "جنوب القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة أبو هلال بحي الجنينة شرق رفح، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين نقلوا إلى مستشفى النجار".