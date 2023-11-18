تقرير فلسطيني: ارتفاع أعداد شهداء مجزرة الفاخورة بجباليا إلى 150

أفاد تقرير صحفي فلسطيني، اليوم السبت، بارتفاع أعداد الشهداء في "مجزرة" ارتكبتها القوات الإسرائيلية بمدرسة تابعة لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تؤوي نازحين شمالي قطاع غزة، إلى 150 شهيدا.

وقالت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، اليوم، إن "أكثر من 150 شهيدًا، على الأقل، سقطوا في مجزرة بشعة ارتكبتها قوات الاحتلال فجر اليوم في مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا، التي تؤوي نازحين شمالي قطاع غزة".

وأظهرت الصور جثث نساء وأطفال وشباب، ملقاة على الأرض وممزقة، حيث يتضح أن قصفا إسرائيليا استهدفهم عندما كانوا نائمين، بحسب الوكالة.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، مجزرة جديدة بحق النازحين في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في مخيم جباليا شمال غزة، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

ونقلا عن مصادر طبية، وصل عشرات الشهداء إلى المستشفى الأندونيسي، في المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في المدرسة، التي تؤوي آلاف النازحين شمال قطاع غزة.

يذكر أن مدرسة الفاخورة تعرضت في الرابع من الشهر الجاري إلى قصف مباشر من قبل طائرات الاحتلال، ارتقى خلالها 12 مواطنا على الأقل، وأصيب 54 بجروح.

ولم تتوقف مجازر الاحتلال في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي، فقد كانت المدارس والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمساجد والممتلكات العامة والخاصة ضمن بؤرة الاستهداف الإسرائيلي.