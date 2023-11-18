مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: أمريكا استخدمت حق الفيتو 45 مرة في مجلس الأمن لحماية إسرائيل

قال مندوب فلسطين الدائم في مجلس حقوق الإنسان إبراهيم خريشة، إن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق النقص «فيتو» 45 مرة لحماية إسرائيل في مجلس الأمن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، أن المنظمات الإنسانية في جنيف تقوم بعمل مهم، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والدفاع الدولية.

ونوه أن تلك المنظمات لا تمتلك صلاحيات أو قدرة على وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني، موضحًا أنها تحاول ممارسة ضغط معنوي وسياسي وأخلاقي على إسرائيل. وأوضح أن «الولايات المتحدة والدول الأوروبية الجهة القادرة على وقف العدوان؛ إذا ما اتخذت خطوات عملية لردع إسرائيلي والضغط عليها لوقف الجنون المستمر على مدار 44 يومًا».

واستطرد: «للأسف نشاهد حرب إبادة متلفزة، هذه ليست حرب بين حماس وإسرائيل، بل ضد النساء والأطفال والشيوخ».

وأشار إلى أن «هذا العدوان يستهدف الدمار الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وامتد إلى الضفة الغربية»، معلنًا عن سقوط 400 شهيد في الضفة الغربية حتى اللحظة جراء ممارسات الاحتلال.