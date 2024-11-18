انهارت، اليوم الاثنين، أجزاء من السقف الديكوري "الجبسيم بورد" لقاعة محاضرات كلية الطب، جامعة الإسكندرية الأهلية، والتي جرى بنائها حديثًا في منطقة أبيس، وذلك بالتزامن مع حضور الطلاب "سكشن" داخل القاعة، دون وقوع خسائر بشرية.

وتداول طلاب كلية الطب عدة فيديوهات وصورًا عبر مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحمل اسم "جامعة الإسكندرية الأهلية" وقوامها 36 ألف عضو، ويظهر فيه حالة القاعة والطلاب في أعقاب انهيار السقف، حيث تعرضت طالبة لحالة من الهلع والصدمة جراء الحادث، وقدم زملائها الدعم اللازم لها في الحال.

وفوجئ طلاب كلية الطب، أثناء المحاضرة بسقوط أجزاء من السقف الديكوري المعلّق، نتيجة تضرر السقف الخرساني، وتسرُّب مياه الأمطار، وعدم تصريفها، بسبب انسداد ماسورة الصرف، ما تسبب في تخزينها وتغلغلها إلى السقف المصنوع من ألواح "الجبسيوم بورد" وأدى ثقلها لانهياره.

وتشهد محافظة الإسكندرية، منذ الصباح موجة من الطقس المُضطرب، جراء تعرضها لأول أيام "نوة المكنسة" ذات الرياح الشمالية الغربية، وسرعتها 60 كيلو مترًا في الساعة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة، وذلك على فترات متقطعة.

وكان مقررًا أن تحل "نوة المكنسة" ومدتها 4 أيام، على عروس البحر الأبيض المتوسط، منتصف نوفمبر الجاري، ولكنها جاءت متأخرة بضعة أيام؛ بسبب ظاهرة التغييرات المناخية، التي يتعرض لها العالم.