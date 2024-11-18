صحة دمياط: استقرار الحالة الصحية للاعب محمد شوقي وعرضه على أطباء متخصصين

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، استقرار الحالة الصحية للاعب محمد شوقي، لاعب كرة القدم بنادي كفر الشيخ، إثر تعرضه لتوقف في عضلة القلب أثناء مباراة فريقه مع فريق القزازين بدمياط.

وأوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان له، أن الفريق الطبي فحص اللاعب يوم الجمعة الماضي، ويشرف على حالته لليوم الخامس، داخل غرفة العناية الحرجة، مؤكدة أن الحالة مستقرة نسبيا عن الأيام الماضية.

ونوه بأن الفريق الطبي يعمل الآن على استقرار العلامات الحيوية ورفع الأكسجين لنسبة معقولة، في انتظار استعادة الوعي مرة أخري.

وأشار بدران، إلى أن اللاعب وصل إلى مستشفى الزرقا المركزي مصابًا بزرقة شديدة مع توقف في القلب، وفور وصوله تم إجراء إنعاش قلبي رئوي لمدة 15 دقيقة، وعاد القلب للعمل، لكنه توقف مرة أخرى ليتم إجراء إنعاش قلبي رئوي آخر لمدة 30 دقيقة، تخلله صدمات كهربائية، بعد استجابة اللاعب، تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي في وحدة العناية المركزة.

تم إجراء عدة أشعات طبية، شملت الأشعة العادية والتليفزيونية، بالإضافة إلى عمل إيكو ورسم قلب، كما أُجريت تحاليل شاملة «صورة دم، غازات دم، تحاليل كلى مع رسم القلب، وخريطة السوائل» وأظهرت التحاليل إصابة اللاعب بفشل تنفسي وزيادة الحموضة بالدم، بالإضافة إلى تأثر وظائف الكلى وارتفاع إنزيمات القلب.

وأوضح أنه بعد إجراء رسم القلب والإيكو، تبين وجود جلطة في القلب، وتم إعطاء العلاج المناسب لهذه الحالة، أيضا تم عرض اللاعب على أخصائي المخ والأعصاب واستشاري القلب والصدر لمتابعة حالته الصحية، وبحسب التقييم الطبي، فإن الحالة الصحية للاعب كانت تعتبر «حرجة للغاية».

وكان اللاعب محمد شوقي لاعب كفر الشيخ، قد وصل إلى مستشفى الزرقا المركزي، إثر تعرضه للإصابة بتوقف في عضلة القلب، أثناء مباراة فريقه التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي بين نادي كفر الشيخ ومركز شباب القزازين التابع لمركز الزرقا بدمياط، ضمن منافسات دوري القسم الثاني.