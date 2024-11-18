 استشهاد جنديين لبنانيين وإصابة آخرين باستهداف إسرائيلي مركزا للجيش في حاصبيا - بوابة الشروق
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استشهاد جنديين لبنانيين وإصابة آخرين باستهداف إسرائيلي مركزا للجيش في حاصبيا

وفا
نشر في: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 5:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 5:46 ص

استشهد جنديان من الجيش اللبناني، وأصيب آخرون بجراح، اليوم الأحد، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت بشكل مباشر مركزا له في بلدة الماري - حاصبيا، جنوبي لبنان.

وقال الجيش اللبناني في بيان: "استهدف العدو الإسرائيلي مركزا للجيش بشكل مباشر في بلدة الماري قضاء حاصبيا، ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين وإصابة 3 آخرين، أحدهم في حالة حرجة".

وبعد ذلك، أعلن الجيش اللبناني، "استشهاد عسكريٍّ ثانٍ، كان قد أصيب نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش بشكل مباشر في بلدة الماري- حاصبيا".

في السياق، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن عدد الشهداء بصفوف جيش بلاده، قد ارتفع إلى 36 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر .2023


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