استشهاد جنديين لبنانيين وإصابة آخرين باستهداف إسرائيلي مركزا للجيش في حاصبيا

استشهد جنديان من الجيش اللبناني، وأصيب آخرون بجراح، اليوم الأحد، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت بشكل مباشر مركزا له في بلدة الماري - حاصبيا، جنوبي لبنان.

وقال الجيش اللبناني في بيان: "استهدف العدو الإسرائيلي مركزا للجيش بشكل مباشر في بلدة الماري قضاء حاصبيا، ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين وإصابة 3 آخرين، أحدهم في حالة حرجة".

وبعد ذلك، أعلن الجيش اللبناني، "استشهاد عسكريٍّ ثانٍ، كان قد أصيب نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش بشكل مباشر في بلدة الماري- حاصبيا".

في السياق، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن عدد الشهداء بصفوف جيش بلاده، قد ارتفع إلى 36 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر .2023