 فيديو.. أحمد موسى يشيد بكامل الوزير بعد إعادة تشغيل شركة النصر للمسبوكات: هيرجع الصناعة لمكانتها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. أحمد موسى يشيد بكامل الوزير بعد إعادة تشغيل شركة النصر للمسبوكات: هيرجع الصناعة لمكانتها


نشر في: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 9:32 م | آخر تحديث: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 9:32 م

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وذلك بعد إعادة تشغيل شركة النصر للمسبوكات بعد توقف دام لمدة عامين.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء الاثنين: «والله لو الفريق كامل الوزير كمل على هذا النهج وعودة تشغيل كافة المصانع مع عودة الصناعة المصرية لسابق عهدها ومكانتها المرموقة، سيادة الوزير كمل ورجع الصناعة المصرية لمكانتها تاني، ناس بتشتغل وفرص عمل بتفتح بيوت».

وأضاف: «الفريق كامل الوزير أعلن عن حل جميع المشكلات التي كانت تواجه شركة النصر للمسبوكات، وسيتم إعادة تشغيل المصنع ابتداءً من يوم غدٍ (الثلاثاء) بعد توقف دام عامين».

وأكمل: «الفريق كامل الوزير أكد أن الشركة ستستعيد مكانتها كإحدى الشركات الصناعية الرائدة في مجال تصنيع مواسير الزهر والمسبوكات».

وأوضح أن شركة النصر للمسبوكات ستعود لنشاطها من جديد بعد فترة من التوقف، مشيراً إلى أن العاملين في الشركة كانوا يطالبون برواتبهم، بل وكانوا يطلبون زيادتها رغم توقف العمل في المصنع.

وتابع: «الفريق كامل الوزير يعمل دون توقف، حيث يختتم اجتماعاً ليدخل في اجتماع آخر، هو يدير اثنين من أبرز الملفات، هما النقل والصناعة، ويعمل بكل جدية وعزيمة».

 

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