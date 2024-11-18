قبل قمة مجموعة العشرين في البرازيل، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، مجددا استعداد ألمانيا لدعم أوكرانيا في معركتها الدفاعية ضد روسيا لأطول فترة ضرورية.

وقال شولتس، في تصريحات لصحيفة "فولا دي ساو باولو" البرازيلية: "يجب أن يكون واضحا لبوتين أن اللعب على الوقت لن يجدي نفعا".

وفي الوقت نفسه دافع شولتس عن صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، والتي تعرضت لانتقادات حادة من قبل العديد من الدول. وقال شولتس للصحيفة: "إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها".

وأضاف: "يمكن لشركائنا الإسرائيليين الاعتماد على تضامن ألمانيا. ويشمل ذلك أيضا ضمان القدرة الدفاعية لإسرائيل، على سبيل المثال من خلال إمدادات الأسلحة ومعدات التسلح".

ووصل شولتس إلى ريو دي جانيرو مساء أمس الأحد (بالتوقيت المحلي) لحضور قمة القوى الاقتصادية العشرين الكبرى التي تستمر يومين. ولا يرغب الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا في جعل الحرب الأوكرانية موضوعا رسميا للقمة، ولم يقم عمدا بدعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ويمثل روسيا - العضوة في مجموعة العشرين - وزير الخارجية سيرجي لافروف.

وأثناء توجه شولتس للبرازيل، كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد أهداف معينة في روسيا. ويرفض شولتس حتى الآن تسليم أوكرانيا صواريخ كروز ألمانية من طراز "تاوروس" والتي يصل مداها إلى 500 كيلومتر.

وأجرى شولتس المقابلة مع الصحيفة البرازيلية قبل صدور تلك التقارير. ودعا شولتس خلال المقابلة مجددا إلى عقد مؤتمر سلام بمشاركة روسيا، وقال: "لا يمكننا تحقيق السلام في أوكرانيا إلا على أساس القانون الدولي... سيتطلب هذا جهودا هائلة".

وتحدث شولتس هاتفيا يوم الجمعة الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة منذ عامين تقريبا استعدادا لقمة مجموعة العشرين، لكن زيلينسكي انتقده لقيامه بذلك.