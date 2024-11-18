بريطانيا تصدم إيران بفرض عقوبات جديدة ضدها لتزويدها روسيا بالصواريخ

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فرضت الحكومة البريطانية عقوبات جديدة ضد إيران اليوم الاثنين، لإرسالها صواريخ باليستية وأسلحة أخرى إلى روسيا لدعمها في حربها ضد أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها ستجمد أصول شركة الطيران الوطنية الإيرانية وشركة الشحن المملوكة للدولة التي ساعدت في نقل الأسلحة.

كما ستفرض عقوبات ضد سفينة الشحن الروسية بورت أوليا-3 التي نقلت الصواريخ من إيران.

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي في بيان قبل الإعلان عن العقوبات في مجلس الأمن الدولي:" إن محاولات إيران لتقويض الأمن العالمي خطيرة وغير مقبولة".

وأضاف لامي ،:"إلى جانب شركائنا الدوليين كنا واضحين بأن أي نقل للصواريخ الباليستية من إيران إلى روسيا سيواجه ردا قويا".

ويأتي هذا الإعلان عن العقوبات عشية مرور ألف يوم على بدء الحرب في أوكرانيا وبعد يوم واحد من سماح الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا باستخدام الصواريخ التي قدمتها واشنطن لضرب العمق الروسي.