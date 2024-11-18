القسام تعلن استهداف 12 جنديا إسرائيليا ودبابة ميركافا وسط مدينة بيت لاهيا

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، استهداف 12 جنديا إسرائيليا بقذيفة مضادة للأفراد ودبابة ميركافا، شمال قطاع غزة.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، إن «عناصرها تمكنوا من استهداف قوة صهيونية راجلة قوامها 12 جندياً بقذيفة مضادة للأفراد، في منطقة الجمعية الإسلامية وسط مدينة بيت لاهيا شمال القطاع».

وأشارت إلى أن عناصرها تمكنوا من استهداف دبابة إسرائيلية من نوع «ميركافا» بقذيفة «الياسين 105»، في منطقة الجمعية الإسلامية وسط مدينة بيت لاهيا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,846 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,740 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.