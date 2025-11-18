تقرير أممي: دول العالم لا تزال بعيدة عن تحقيق أهداف خفض انبعاثات الميثان

كشف تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن الانبعاثات العالمية لغاز الميثان، المسبب للاحتباس الحراري، ترتفع ببطء أكثر من المتوقع، ولكن الدول لا تزال على نطاق واسع بعيدة عن مسار تحقيق الخفض المتفق عليه بحلول عام 2030.

وقال البرنامج الأممي في التقرير الذي صدر على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30) المنعقد حاليا في مدينة بيليم البرازيلية، إن خطط المناخ الوطنية الحالية ستحقق تخفيضا بنحو 8٪ في انبعاثات الميثان فيما بين عامي 2020 إلى 2030، وهو أكبر خفض تم تسجيله، ولكنه جزء بسيط فقط مما هو مطلوب.

وتعهدت أكثر من 150 دولة بالالتزام بالتعهد العلمي بخفض غاز الميثان، الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في محادثات المناخ في جلاسكو عام 2021؛ بهدف خفض الانبعاثات بنحو 30٪ بحلول عام 2030.

وسيؤدي تحقيق ذلك الهدف إلى تقليل نسبة الاحترار العالمي بنحو 0.2% درجة مئوية على الأقل بحلول عام 2050.

وقال البرنامج الأممي، إنه يمكن تحقيق الخفض إلى حد كبير عبر اتخاذ إجراءات منخفضة التكلفة، من بينها كشف التسرب وإصلاحه بشكل أسرع وإغلاق آبار النفط والغاز المهجورة وتحسين عمليات إدارة النفايات وإزالة الميثان من مكبات النفايات.

كما سيساهم تعديل طرق زراعة الأرز وتحسين الممارسات الزراعية، أيضا في هذه العملية.

وقال التقرير، إن قطاع الطاقة يقدم حتى الآن أكبر قدر من التوفير المحتمل ، يليه النفايات ثم الزراعة.

يشار إلى أن غاز الميثان هو ثاني أكبر مصدر للاحترار العالمي بعد غاز ثاني أكسيد الكربون، حيث أنه أقوى منه بـ80 مرة في قدرته على حبس الحرارة رغم تأثيره قصير المدى.

ويبقى الميثان في الغلاف الجوي لمدة 12 عاما تقريبا قبل أن يتحلل، على عكس ثاني أكسيد الكربون الذي يبقى لمئات السنين.