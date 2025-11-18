موانئ دبي العالمية تتوقع انخفاض تكاليف الخدمات اللوجيستية بسبب الهدنة التجارية بين أمريكا والصين

قال الرئيس الإقليمي لشركة موانئ دبي العالمية الإماراتية، إن تحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد يُسهم في خفض تكاليف الخدمات اللوجستية، في حين أتاحت التوترات السابقة فرصا للنمو في مناطق مثل أفريقيا لتلبية الاحتياجات العالمية من السلع والتصنيع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن محمد أكوجي، المدير العام لشركة موانئ دبي العالمية لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، قوله في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الثلاثاء: "سيكون لذلك تأثير إيجابي بالتأكيد على تكلفة الخدمات اللوجستية. حتى الآن، أدت الحرب التجارية إلى زيادة تكلفة الخدمات اللوجستية من حيث أسعار الشحن والرسوم".

يذكر أن الولايات المتحدة والصين توصلتا في اواخر الشهر الماضي إلى اتفاق إطاري مبدئي للتجارة بهدف تخفيف حدة التوترات التي تصاعدت بين البلدين خلال الأشهر الماضية، وتجنب فرض رسوم جمركية ضخمة كانت تهدد بتصعيد جديد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويتضمن الاتفاق مجالات تعاون متعددة، منها زيادة واردات الصين من فول الصويا الأمريكي، وتفاهم مبدئي حول الحد من تدفق المواد الكيميائية المرتبطة بإنتاج الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى اتفاق نهائي بشأن بيع أصول تطبيق تيك توك الأمريكية وفق القوانين الأمريكية.

وبعد ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية من 57% إلى 47% بعد محادثاته مع نظيره الصيني شي جين بينج لمنع تهريب مخدر الفينتانيل إلى الولايات المتحدة.

وعلى متن طائرة الرئاسة الأمريكية، قال ترامب للصحفيين المرافقين، إنه قرر خفض الرسوم الجمركية على الصين من 57% إلى 47% بعد محادثاته الناجحة التي شهدت تعهدا من الرئيس شي بمنع تهريب مكونات الفينتانيل إلى الولايات المتحدة.