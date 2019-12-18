محافظة سوهاج: فتح باب التقدم لمسابقة اختيار الأم المثالية

أعلنت محافظة سوهاج عن فتح باب التقدم لمسابقة اختيار الأم المثالية لعام 2019، والأم البديلة والأم من ذوي الاحتياجات الخاصة "سمعية، بصرية، حركية"، وأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة متميز في أحد المجالات "الرياضية، الفنية، العلمية"، وتستمر المسابقة لمدة شهر حتى الخميس 16 يناير العام القادم.

وأوضح محمد عبد السلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن المديرية والإدارات الاجتماعية تتلقي طلبات القبول حتى يوم 16 يناير 2020، لتحديد الأم المثالية على مستوى المحافظة والمراكز الإدارية الخمسة، وترشيح الأم التي ستشارك على مستوى الجمهورية.

وأكد وكيل الوزارة، أنه يشترط تقديم إقرار قانوني يثبت عدم وجود صلة قرابة للام المتقدمة للمسابقة مع أحد العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي، كما يجب علي المتقدمة للمسابقة ألا يقل السن عن 50 عاما، ويقدم بحث اجتماعي وبيان حالة عائلية، وبحث قصصي يوضح قصة كفاح الأم، وضرورة الإلمام بالقراءة والكتابة وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء، كما أن الشروط تتضمن أن يكون جميع الأبناء من الحاصلين على مؤهل عالٍ ويستثنى من ذلك الابن المعاق ذهنيا غير قابل للتعلم.

وأضاف أن معيار تعليم الأبناء أولوية مع تفضيل الأعلى درجة في السلم التعليمي، كذلك الأم العاملة أو المريض زوجها أو الأرملة أو المطلقة، أيضا الأم الأمية التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل، وتشجيع الأبناء على العمل الخاص وإدارة المشروعات الصغيرة، والمشاركة الاجتماعية التطوعية والنشاط البارز في خدمة المجتمع والبيئة، بالإضافة إلى دمج أحد الأبناء من ذوي الإعاقة في المجتمع.

وأضاف أنه بالنسبة للأم البديلة فيستلزم تقدمها للمسابقة أن تكفل أطفالاً محرومين من الرعاية الأسرية في منزلها مع أطفالها الطبيعيين، وأن يكون الابن البديل، أو ابن الزوج قد حصل على مؤهل جامعي، مع تحقيق المساواة بين الأبناء الطبيعيين للأسرة والابن البديل في كل الحقوق من تعليم وصحة والاهتمام والحب بالقدر الذي يتيح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة.

وأشار إلى أن المعايير المرجحة لاختيار الأم البديلة تشمل قدرة الأم على رعاية الابن البديل فترة أطول، وتفضيل الأم التي قامت برعاية ابن بديل حتى يصل إلى الدرجة الأعلى فى السلم التعليمي.

تجدر الإشارة إلى أن التقدم للمسابقة يكون من خلال الوحدات الاجتماعية على مستوى المحافظة لمن تنطبق عليهن الشروط، مع إقرار قانوني من المرشحة بأنها لا تمت بصلة لأي من العاملين بالتضامن الاجتماعي حتى الدرجة الرابعة، قيد عائلي وهو مهم جدا للتأكد من عدد الأبناء، وتقديم بحث اجتماعي قصصي يظهر ظروف الحالة تفصيلا.

بالاضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي للأم المرشحة، صورة مؤهل الأم أو صورة شهادة محو الأمية أو ما يفيد إجادة القراءة والكتابة، وصورة معتمدة من المؤهلات الدراسية لأفراد الأسرة، صورة شهادات ميلاد الأبناء، أو صور بطاقات الرقم القومي لهم، صورة قسيمة الزواج ـ صورة شهادة وفاة الزوج للأرملة، صورة قسيمة الطلاق للمطلقة ـ صورة من شهادة التأهيل للأم من ذوي الاحتياجات الخاصة ـ أو الابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، الشهادات المرضية في حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة، عدد 2 صورة شمسية للمرشحة حديثة ملونة، مع التأكيد على أن يدون بالاستمارة رقم تليفون صحيح.