بدء أعمال الاجتماع السابع للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة

بدأت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع السابع للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية برئاسة محمود عطايا ممثل دولة فلسطين، وبحضور الدكتورة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة بالجامعة العربية، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات المعنية.

وأكدت الدكتورة ندى العجيزي، في تصريحات للصحفيين، أهمية الاجتماع حيث سيناقش - على مدى يومين - عددا من البنود الهامة يأتي في مقدمتها متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق للجنة، القضاء على الجوع في المنطقة العربية، وتفعيل الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة .

وقالت إن اللجنة ستناقش أيضا آلية التمويل المستدام في المنطقة العربية، كيفية تحقيق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات، وتحديث الإطار الاسترشادى العربي لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، كما تبحث اللجنة بندا حول تكوين شراكات فاعلة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وذلك من خلال تشكيل الشبكة العربية للمنتديات الوطنية للتنمية المستدامة في الدول العربية والشباب العربي للتنمية المستدامة.

وأوضحت أن اللجنة ستناقش نتائج أعمال النسخة الثالثة من فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي عقد الشهر الماضي بالقاهرة، بالإضافة إلى مقترح حول التعاون الفني الإقليمي بين الدول الأعضاء مقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بالسعودية.

وأشارت إلى أن اللجنة ستستعرض التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ويتضمن هذا البند نقطتين رئيسيتين، هما إصلاح منظومة الأمم المتحدة للتنمية في الدول العربية وهو مقدم من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق التنمية بالدول العربية، واستعراض حول التقرير الذي أعدته غرفة المعلومات الجغرافية العربية.