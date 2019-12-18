أعلنت شركة صناعة الشاحنات والحافلات السويدية فولفو جروب، اليوم الأربعاء، موافقتها على بيع شركة يو.دي تراكس التابعة لها في اليابان إلى شركة إيسوزو موتورز ليمتد اليابانية مقابل 3ر2 مليار دولار، مع إقامة تحالف استراتيجي بين الشركتين، في أحدث مؤشر على موجة الاندماجات التي تشهدها صناعة السيارات العالمية بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يذكر أن شركة يو.دي تراكس الموجودة في مدينة سايتاما باليابان، كانت لوقت طويل جزءا من نيسان موتورز قبل بيعها إلى فولفو منذ أكثر من 10 سنوات. وستستحوذ إيسوزو التي باعت 530 ألف سيارة في العام الماضي على كامل أسهم شركة الشاحنات التابعة لفولفو في اليابان.

ومن المنتظر أن تؤدي الصفقة إلى زيادة إيرادات تشغيل فولفو جروب بمقدار ملياري كورونا سويدي (212 مليون دولار) وتعزيز الموقف المالي للشركة السويدية بمقدار 22 مليار كورون.

وكانت صحيفة يوميوري اليابانية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أن شركة إيسوزو تعتزم التعاون مع فولفو جروب من أجل تطوير الجيل الجديد من الشاحنات وتكنولوجيا القيادة الذاتية للسيارات.

ومع تزايد الاتجاه نحو السيارات الكهربائية وذاتية القيادة وظهور خدمات نقل جديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة مما أثر على صناعة السيارات التقليدية، أصبحت الشركات الصغيرة في هذا المجال تركز على الدخول في تحالفات من أجل مواجهة هذه التغيرات.

وتتعاون حاليا تويوتا موتور كورب اليابانية مع منافسيها سوزوكي موتور كورب ومازدا موتور كورب وسوبارو كورب من خلال شراكة بتبادل الأسهم من أجل تطوير أجيال جديدة من السيارات.

يذكر أن فولفو للشاحنات الثقيلة والحافلات ليست لها علاقة بشركة صناعة سيارات الركوب فولفو كارز المملوكة لمستثمرين صينيين.