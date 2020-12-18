يعرض نادي "سينما الشباب" الذي ينظمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي"، خمسة أفلام روائية قصيرة، في السادسة مساء بعد غد السبت، بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية.

والأفلام المقرر عرضها هي " شغف حي" إخراج أمير سعيد،"كسوف" إخراج مينا يونان، "صورة" إخراج محمد شريف، "وظيفة " إخراج محمد شريف و "بارافان" إخراج فاطمة فيض الله.

ومن المقرر أن يتم عقد ندوة عقب عرض الأفلام يديرها الناقد السينمائى "إسلام أحمد علي" والناقدة السينمائية "شاهندة محمد علي" لمناقشة موضوعاتها مع الجمهور.

جدير بالذكر أن نادي "سينما الشباب" بالإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، وتقام فعالياته باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.