خبراء يحذرون من «فوضى وغضب» خلال توزيع لقاحات كورونا في أمريكا

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الإذن بالاستخدام الطارئ للقاح Pfizer وBioNTech يوم الجمعة الماضية، ومن المتوقع على نطاق واسع منح إذن مماثل للقاح موديرنا خلال أيام.



كانت عملية Warp Speed ​​التابعة للحكومة الفيدرالية الأمريكية تستعد وتعقد مؤتمرات صحفية على رأسها جنرالات يعدون بتنفيذها على الطراز العسكري. لكن بصرف النظر عن النكات المتعلقة بالدقة العسكرية، يتوقع الخبراء بالفعل الكثير من الارتباك وقدراً لا بأس به من الخوف والكثير من الغضب.



قالت جولييت كايم، أخصائية الأمن في كلية كينيدي الحكومية بجامعة هارفارد: "يجب أن يدرك الجمهور أنه سيكون هناك ظلم أو خطأ أو في بعض الأحيان غباء".

فيما يلي بعض المشكلات التي يمكن أن يتوقع الجمهور الأمريكي رؤيتها مع أي جهود تطعيم جماعية.



سيتعين على الناس الانتظار

من الواضح أنه لن يكون هناك لقاحات كافية لكل من يريد اللقاح على الفور. من المتوقع أن تتمكن شركة Pfizer فقط من توفير 2.9 مليون جرعة في الأيام القليلة الأولى وما يصل إلى 6.4 مليون جرعة فقط بحلول 19 ديسمبر، وفقا لـ Warp Speed. يمكن لكل من شركتي Pfizer و Moderna معاً توفير 40 مليون جرعة على الأكثر بحلول نهاية الشهر.

لقد قام مستشارو اللقاحات بالفعل بتقسيم المجموعات ذات الأولوية إلى مجموعات فرعية، وقاموا بتعيين الأشخاص الأوائل الذين سيحصلون على اللقاحات فقط. سيشمل أولئك الموجودون في هذه المجموعة a1 المعينة من قبل اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين، عاملي الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية والأشخاص الموجودين في دور الرعاية طويلة الأجل.

لكن حتى تلك المجموعة الصغيرة تفوق بالفعل إمدادات اللقاح. فهناك حوالي 24 مليون شخص، و 40 مليون جرعة ستغطي 20 مليون فقط.

توقع منصف السلاوي، كبير مستشاري عملية Warp Speed، أن تتمكن شركتا Pfizer وModerna معاً من صنع وتقديم 60 إلى 70 مليون لقاح في يناير، ويأمل أن تنضم شركتا اللقاحات الأخرى AstraZeneca وJohnson & Johnson إلى مزيج اللقاحات المصرح بها في الأشهر المقبلة .

وقال السلاوي في البيت الأبيض يوم الثلاثاء: "يمكننا تلقيح 20 مليوناً في ديسمبر و30 مليوناً في يناير و50 مليوناً في فبراير". لكنه لا يتوقع تلقيح جميع السكان حتى يونيو.

وهذا على افتراض أنه لا يوجد خطأ في التصنيع. تقول كل من شركتا Moderna وPfizer أنهما يمكنهما تأمين ما يصل إلى مليار جرعة بحلول نهاية العام 2021، لكن Moderna تقول إنه قد يكون نصف ذلك.

قد يبدو التوزيع غير عادل

ACIP المجموعة الرئيسية التي تقدم المشورة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والتي بدورها تقدم إرشادات للولايات. تتخذ السلطات في الويلايات قراراتها الخاصة بشأن من يتم تطعيمه ومتى. كان قرار تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في دور رعاية المسنين والمرضى في مرافق إعادة التأهيل في البداية قراراً سهلاً، فالناس يريدون الأطباء والممرضات والفنيين وغيرهم ليكونوا قادرين على رعاية الجميع بأمان، وقد كانت نسبة الوفيات بين سكان دور الرعاية طويلة الأجل 40٪ من إجمالي الوفيات حتى الآن.

لكن عملية التلقيح ستصبح صعبة بعد ذلك

يقع جزء كبير من الأمريكيين في مجموعة معرضة للخطر، خاصة وأن السمنة تزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، وأكثر من 40٪ من الأمريكيين يعانون من السمنة. سيكون بعد ذلك من الصعب اختيار عدد قليل فقط من بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، والأشخاص المصابين بالسكري، والأشخاص المصابين بأمراض الكلى، والأقليات العرقية، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أخرى لتلقي اللقاح.

وماذا عن العاملين الأساسيين؟ تقول المجموعات التي تقدم المشورة لـ ACIP، بما في ذلك جامعة جونز هوبكنز والأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب، إنه سيكون من الحكمة تطعيم الأشخاص الذين يعملون في إنتاج الغذاء وعمال الطوارئ وعمال المرافق قبل عامة السكان.

ولأن اللقاحات يجب تخزينها بعناية وتتطلب جرعتين، فقد يتم اتخاذ بعض القرارات المحلية للاستفادة الفعالة من اللقاحات. قد تقرر بعض المقاطعات، على سبيل المثال ، تطعيم جميع العاملين والمقيمين في دور رعاية المسنين - حتى أولئك الذين لا يندرجون في مجموعات الأولوية المحددة. قد يقدم آخرون لقاحات للأقارب حتى يتمكنوا من زيارة أحبائهم والمساعدة في رعاية أحبائهم. قد تختار بعض المستشفيات تطعيم المرضى جنبًا إلى جنب مع الموظفين للاستفادة الجيدة من مخصصات اللقاحات الخاصة بهم.

ستكون هناك آثار جانبية

كانت سوزان فروليش من دالاس متأكدة تمامًا من أنها حصلت على اللقاح الحقيقي وليس العلاج الوهمي عندما تطوعت للمشاركة في تجربة سريرية لاختبار لقاح موديرنا. وقالت فروليش لـ CNNإنه بعد حوالي 12 ساعة من حصولها على جرعة معززة، كانت الساعة 2:30 صباحًا واستيقظت من آلام في المعدة وصداع شديد، وكان الأمر كما لو كانت في المراحل الأولى من الإصابة بأنفلونزا سيئة.

وأضافت فروليش: "كان الأمر كما لو أن كل جزء من جسدي كان يؤلمني لمدة أربع ساعات". شعرت بتحسن بعد تناول النابروكسين.

قال السلاوي إن ذلك أمر متوقع، حيث أن ما يصل إلى 15٪ من المشاركين في تجربة لقاح شركة Pfizer و Moderna لديهم "آثار جانبية ملحوظة جدًا" بما في ذلك الغثيان وآلام الجسم والصداع والقشعريرة.

سيكون هناك مخاوف من اللقاح

حصل لقاح فايزر بالفعل على الذعر المتعلق به، مع تقارير عن رد فعل تحسسي أثناء طرحه في بريطانيا. تعافى كلا المريضين، لكن الحوادث كانت كافية لتأخير الموافقة الأمريكية لعدة ساعات.

في سبتمبر، أوقفت AstraZeneca تجارب لقاح فيروس كورونا مؤقتًا بسبب حدث ضار شديد لدى أحد المتطوعين. وقالت الشركة في وقت لاحق إن أحد المتطوعين لديه "حالة لم يتم تشخيصها من التصلب المتعدد" ومتطوع آخر يعاني من "مرض غير مبرر". أشارت وثيقة داخلية للشركة إلى حالة عصبية نادرة تسمى التهاب النخاع المستعرض. استؤنفت التجارب في بريطانيا وأماكن أخرى بعد بضعة أسابيع، ولكن لم تسمح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستئناف التجربة في الولايات المتحدة حتى 23 أكتوبر بعد أن تأكدت أن الحالة لا علاقة لها باللقاح.

مرت AstraZeneca برعب آخر عندما توفي أحد المتطوعين في تجربة بالبرازيل، ولكن اتضح أن المتطوع قد تلقى علاجًا وهميًا وتوفي بسبب Covid-19.

ستكون هناك أخطاء

الحصول على لقاح لا يعني شيئًا إذا لم ينتج عنه تطعيم. ولكي يحدث ذلك، يجب أن يقطع اللقاح الميل الأخير للوصول في الوقت المحدد، ودرجة الحرارة المناسبة، حيث سينتهي به الأمر في ذراع الشخص المقصود

قالت كايم إن هناك العديد من الفرص لارتكاب الأخطاء. واضافت أن "أي سلسلة توريد يتجاوز فيها الطلب العرض ستكون معقدة لأنك تتخذ قرارات التخصيص طوال الوقت. أنت تتخذها عبر بلد مشتت جغرافيًا، مقسم، ووسط الجائحة."

قد تذوب اللقاحات التي يجب حفظها مجمدة في درجات حرارة شديدة البرودة ويلزم التخلص منها. قد يتم إرسال اللقاحات إلى الوجهة الخطأ. يمكن للممرضة أن تهز بقوة قنينة لقاح Pfizer - وذلك يمكن أن يفسدها. وقد ينسى الناس العودة لجرعاتهم الثانية.