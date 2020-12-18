فرنسا تسجل أكبر قفزة يومية في إصابات كورونا منذ 20 نوفمبر

سجلت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الخميس 18254 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى رقم يومي للإصابات منذ 20 نوفمبر، مع تصاعد منحنى الإصابات مجددا.

وبتسجيل فرنسا 2.42 مليون حالة في المجمل، تصبح خامس أكثر دول العالم إصابة بالفيروس.

وبعد أن بلغت الإصابات ذروتها في السابع من نوفمبر بوصولها إلى 87 ألف حالة، انخفض العدد اليومي للحالات الجديدة بشكل كبير في الأسابيع اللاحقة، ويرجع ذلك أساسا إلى عزل عام ثان من 30 أكتوبر إلى 15 ديسمبر الجاري.

لكن الحالات لم تتراجع عن الهدف الذي حددته الحكومة وهو خمسة آلاف حالة إصابة يومية، ولذلك استبدلت العزل العام بإجراءات أكثر صرامة مما كان مخططا له في البداية.

وارتفع عدد الوفيات بواقع 258 لتصل إجمالا إلى 59619، وهو سابع أعلى عدد في العالم.