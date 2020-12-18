«الشهر العقاري» يخفض قوة العمل إلى 25% بسبب كورونا غدا

وجه وزير العدل المستشار عمر مروان، بخفض العمالة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بنسبة 25% كحد أدنى، اعتبارا من يوم غدا السبت بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونص منشور حصلت عليه "الشروق" على خفض العمالة بالمصلحة بنسبة 25% كحد أدنى بما يضمن حسن سير العمل واستمراره وتحقيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة انتشار الفيروس.

وكانت وزارة العدل، أصدرت أمس، قرارا، بتخفيض نسبة العاملين بالقطاعات المختلفة بديوان عام الوزارة بنسبة حضور لا تقل عن 25% بكل قطاع، حرصا على سلامة جميع أعضاء الهيئات القضائية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونص القرار الصادر اليوم من مساعد الوزير لشئون الديوان العام المستشار على سلطان، والذي حصلت عليه "الشروق"، على أن تكون مواعيد حضور وانصراف الرجال من 8 ونصف صباحًا وحتى 3 مساء، وللسيدات من 9 صباحًا وحتى 2 مساء.

وأشار إلى أن ذلك جاء بناء على تعليمات الوزير، وما أسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء أمس بشأن تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية كافة، وفقا لما تقتضيه ظروف وطبيعة العمل.