تنظر غدًا السبت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، أولى جلسات نظر دعوى تطالب بمنع ظهور الفنان محمد رمضان على القنوات الرسمية للدولة، ومنعه من إقامة أية حفلات غنائية، وشطبه من نقابة المهن الموسيقية والسينمائية، على خلفية نشر صور تجمعه مع فنان إسرائيلي في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي اولاعقة التي آثارت جدلا واسعا.

وقالت الدعوى التي تقدم بها المحامي هاني جاد «أن رمضان تعمد بظهوره مع الممثل الإسرائيلي "عومير أدام" الإساءة للشعب، ضاربا بذلك كافة الأعراف وشعور المصريين ومدى كراهيتهم للكيان الصهيوني» واصفا إياه بـ«التعدي السافر غير المسئول».

وطالب مقدم الدعوى بمنع ظهور رمضان على القنوات الرسمية للدولة وكذلك القنوات الفضائية، وكذا منعه من إقامة أية حفلات غنائية داخل الأراضي المصرية أو تصوير أي أعمال فنية داخل مصر، وشطبه من نقابة المهن الموسيقية والسينمائية.