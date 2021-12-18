قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، إن قرار إجراء عملية القلب المفتوح 99% سليم متابعا : «الشافي هو الله».

وأضاف حسام موافي خلال برنامج «رب زدني علما» على قناة «صدى البلد»، أن عوامل الخطورة في الشريان التاجي تتمثل في تحديد السن، ونسبة السكر في الدم، والضغط، والتدخين، وهل يوجد مصابين في العائلة بالقلب أم لا؟.

وتابع الدكتور حسام موافي، أن الشخص الذي يقوم بإجراء عملية قسطرة وتم اكتشاف وجود شرايين ضيقة حينها يكون المريض عرضه للخطر، موضحا أن هناك بعض المصابين يخافون من إجراء عملية القلب المفتوح، وهناك عدد لا نهائي من المصريين الذين قاموا بإجراء عملية القلب المفتوح ونجحت العملية بالكامل.

واستطرد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، أنه في حال طلب الطبيب المختص بإجراء عملية القلب المفتوح فيجب إجرائها، قائلا : «لو سنك وصل لـ 70 سنة أعمل عملية القلب مفتوح وأنت مطمن».

https://www.youtube.com/watch?v=M_s9zpq6oEA