أجرى المطرب رامي جمال مسابقة بين جمهوره على أن يحضر عدد من الفائزين بالمسابقة حفلته الغنائية القادمة، وذلك عبر حسابه على تويتر.

وقال رامي في تدوينته: "‏في غمضة عين… يوم الأربع إن شاء الله اللي هيقول الغنوة دي حب ولا دراما هختار ١٠٠ وأعزمهم على حفلتي الجاية".

يذكر أن أغنية "في غمضة عين" من كلمات محمد نصار وألحان مدين وتوزع أحمد عبد السلام.

ومن ناحية أخرى يستعد المطرب رامي جمال لطرح باقي أغنيات ألبومه الجديد "ولسه" خلال الشهر الجاري، وطرح 7 أغنيات من ألبومه الجديد حتى الآن آخرها أغنية "لسه الكلام زعلان"، التي تم طرحها منذ أيام على موقع "يوتيوب".